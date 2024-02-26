محافظ كفر الشيخ يوجه باستبدال وحدات الإضاءة القديمة بـ«LED» موفرة

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في جميع أنحاء المحافظة، مكلفاً باستبدال وحدات الإضاءة القديمة بوحدات LED موفرة للطاقة، وتركيب كشافات جديدة فى المناطق التي تُعاني من نقص الإنارة، وصيانة شبكات الكهرباء المغذية لمنظومة الإنارة، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين

وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز العمل، وتحقيق أفضل النتائج، باعتبار أنّ منظومة الإنارة العامة من أهم الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين، ولها تأثير كبير على الأمان والنشاط الاقتصادي وجودة الحياة، لافتاً أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.

جذب المزيد من الاستثمارات

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تشهد العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، منها مشاريع تحسين الطرق، ومشاريع تطوير البنية التحتية، ومشاريع إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، ومشاريع تنمية الريف، وتسعى المحافظة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، لخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.