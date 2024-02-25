محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع

قادّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

متابعة الخدمات والمرافق بشوارع كفر الشيخ

وتفقد المحافظ، الخدمات والمرافق بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، بدءًا من شرق المدينة مرورًا بميدان الـ47، وشارع الجيش، وشارع جيهان، وشارع صبري القاضي، ومحور سعد زغلول، ومشروعات الإسكان، وموقع إنشاء كوبري سخا العلوي، وصولاً لمنطقة سخا «مسار العائلة المقدسة»، ثم تفقد طريق كفر الشيخ الدائري، وكورنيش القنطرة وشارع عبد السلام عارف، مرورًا بعدد من الشوارع الداخلية بمختلف الأحياء السكنية بمدينة كفر الشيخ، مشدداً برفع الإشغالات والحفاظ على توسعة الشوارع أمام حركة السيارات.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتنسيق شوارع العاصمة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد بالجودة المطلوبة، مع رفع كفاءة جميع المرافق من «مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وكابلات اتصالات، وغاز»، ومتابعة دورية لأعمال النظافة وتخصيص أماكن لحاويات القمامة، ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، ورفع كافة الإشغالات ومواجهة التعديات، لتسهيل مرور المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين

كما حرص المحافظ، خلال جولته على الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين بمدينة كفر الشيخ، مكلفاً بالتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.