لجنة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تزور كفر الشيخ لترخيص 44 معملا

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ عن تواجد لجنة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان في المحافظة، ابتداءً من اليوم ولمدة أربعة أيام، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

معاينة 44 معملاً

وتهدف زيارة اللجنة إلى معاينة 44 معملاً جرى التقدم بأوراقها لترخيصها، وسيجرى تقييم المعامل بناءً على شروط الترخيص التي تشمل استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وشروط السلامة والصحة المهنية، والمواصفات والمعايير الفنية.

تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ زيارة لجنة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان حدثاً هاماً لمحافظة كفر الشيخ، إذ تهدف هذه الزيارة إلى ضمان التزام جميع المعامل بمعايير الجودة والسلامة، مما سيُساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، جميع أصحاب المعامل التي تم التقدم بأوراقها لترخيصها إلى التعاون مع اللجنة وتقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.