الأورمان: إجراء 2420 عملية قلب لصالح المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان تنفيذ 2420 عملية قلب لصالح المرضى الأولى بالرعاية من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ بدء العمل إلى الآن، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

استهداف المرضى الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، استهداف المرضى الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة، بهدف رفع المعاناة عنهم، والتخفيف عن كاهلهم.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ العمليات شملت عمليات «القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الاستكشافية» وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتاً أنها تتم تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية

وأوضح «شعبان»، أنّ دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصةً علاج مرضى القلب الأولى بالرعاية، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يُضاعف معاناة مرضي القلب الأولى بالرعاية من أهالي المحافظة، مشيراً إلى أنّ الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجاناً.