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جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

كتب:

هانى حسن
10:56 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
أنطونيو جوتيريش

أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين في غزة، وسط تهديد للقانون الدولي.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب لكن دون مؤسسات، ويجب العمل على توفير مساحة آمنة لتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد«جوتيريش»، دور أونروا الأساسي في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين في غزة.

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بقلم هانى حسن