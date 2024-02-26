كفر الشيخ تستعد لاستقبال شهر رمضان بتكثيف الحملات على المحال التجارية

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز على مدار الأسبوع في جميع أنحاء المحافظة، لضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، ومراقبة الأسعار، ومنع الغش التجارى، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مشدداً بالتعامل الحازم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهم، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان»

وأكد «نور الدين»، على أهمية الحملات الرقابية المكثفة، لحماية المواطنين من استغلال التجار، وضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة الرضا بين المواطنين عن الخدمات المقدمة، موجهاً بالتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» في كافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

إتاحة احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح «نور الدين»، أنّ هذه التوجيهات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي، وضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، لافتاً أنّ هناك جهود كبيرة من قبل جميع الجهات المعنية، وهي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، وحماية المستهلك، والأجهزة الأمنية، من أجل إتاحة احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، فضلاً متابعة جهود تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة.