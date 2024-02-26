«مكافحة الإدمان»: مؤسسات خاصة تطلبنا لإجراء تحليل مخدرات للعاملين بها

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ المؤسسات الخاصة بدأت تطلب الصندوق لعمل تحليل مخدرات للعاملين بها، خوفًا على المكانة الاقتصادية والممتلكات العامة، مؤكدًا تقدم أكثر من 17 عاملًا وموظفًا حكوميًا طواعيةً للعلاج من خلال الصندوق خوفًا على مكانتهم الاجتماعية والأسرية والمكانة المعيشية.

توعية الموظفين بقانون الكشف المبكر عن المخدرات

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على «فيسبوك»، أنّ حجم التعاطي بين الموظفين نزل من 8% إلى أقل من 0.5%، مؤكدًا أنّ مرض الإدمان حينما يقترض بجرائم متعددة فيصبح جريمة، لذا يحرص الصندوق على توعية الموظفين وتعريفهم بقانون الكشف المبكر عن المخدرات: «بنعرفهم إنّهم ممكن بسلوك بسيط ينهوا خدمتهم في القطاع العام».

ونوّه الدكتور إبراهيم عسكر بوجود أكثر من 11 وزيرًا في عضوية في مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكدًا حرص الصندوق على توضيح الآليات في الوقاية والعلاج والكشف المبكر عن المخدرات، وكذا استعداد الصندوق ببرامج وأدوات جديدة ومتجددة في العلاج: «نعتمد اعتمادا كليًا على الاستثمار في قدرات المتطوعين بشكل كبير».

عدد كبير من المتطوعين

وأشار إلى أنّ هناك عددًا كبيرًا من المتطوعين في كل الجامعات والمدارس والشوارع والمناطق المطورة، فضلًا عن عمل برامج مكثفة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» في كل القرى من أجل رفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة خاصة المواد الجديدة والمستحدثة.

وأكد أنّ نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حريصة على دعم برامج ومبادرات الصندوق، خاصة العلاج المجاني الذي يوفره الصندوق لأي شخص يتقدم له.