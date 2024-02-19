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السكة الحديد: تحاليل مفاجئة لقائدي القطارات لمكافحة الإدمان

كتب:

كريم روماني
03:03 م | الإثنين 19 فبراير 2024
جانب من الندوة

جانب من الندوة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، سيتم إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة لجميع العاملين وطوائف التشغيل وخاصة قائدي القطارات، حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين.

تعاطي المخدرات

وأكدت الهيئة في تقرير عنها، الحرص على تنظيم دورات للتوعية بخطورة إدمان وتعاطي المخدرات بالتعاون مع مكتب مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، وعقدت ندوات توعية ضد الظاهرة الخطيرة اليوم بنادي السكة الحديد في الزقازيق.

صندوق علاج الإدمان

وفي سياق متصل، أشار صندوق علاج الإدمان، إلى أنّ الخط الساخن 16023 أحد أهم الآليات الفاعلة في التعامل مع مشكلة الإدمان والتعاطي، من خلال وفائه بمتطلبات المواجهة العاجلة سواء تمثلت في شكل معلومة عن المخدرات وتعاطيها أو تقديم مشورة.

وأوضح أنّه يتم توجيه المتصل بمجرد الاتصال إلى أماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة في الإدمان التابعة للخط الساخن، ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.