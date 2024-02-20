تأثيث أول مركز لعلاج الإدمان بسواعد المتعافين على مستوى العالم في قنا

أشادت القيادة العامة لشرطة دبي الإماراتية، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطي الإدمان، بعد توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، ووصفت تجربة الصندوق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم، بأنّها تجربة ملهمة ورائدة على الصعيدين العربي والعالمي، نظرا لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.

تأثيث المراكز العلاجية

وأشارت القيادة العامة لشرطة دبي في تقرير لها، إلى أنّ مشاركة المتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بمصر في تأثيث المراكز العلاجية الجديدة يعد الأول من نوعه على المستوى العالمي في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه دول العالم لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، حيث أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمعات.

ولفتت إلى أنّ تأثيث مركز العزيمة في قنا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بسواعد المتعافين يعد أول مركز على مستوى العالم، أعقبه إنشاء مراكز علاجية جديدة بسواعد المتعافين في محافظات «الجيزة، الشرقية، دمياط، وسوهاج، وأسوان»، حيث تكمن أهمية المشروع من كون التجربة جاءت في المرحلة التأهيلية الأكثر حساسية في دورة حياة المتعافي في الوقت الذى يكون فيه بأمس الحاجة للدعم النفسي والاجتماعي.

تدريب ما يقرب من 14600 متعافي

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان للدمج المجتمعي والحد من الانتكاسة، ضمن مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة»، وجرى تدريب نحو 14 ألفا و600 متعافٍ منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن.

إتاحة قروض من بنك ناصر

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن «16023»، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.