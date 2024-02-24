وزارة التضامن: قروض لتمويل مشروعات المتعافين من الإدمان

ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن «16023»، ومنها دورة جديدة للتدريب المهني للفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل كصناعة العطور وصناعة الإكسسوارات وزراعة أسطح المنازل.

تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان

وأوضحت نيفين القباج، أنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان الفتيات والشباب تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، حيث تم إطلاق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية.

إطلاق مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي

وأكدت القباج أن إجمالي من تم تدريبهم يقرب من 14 ألفا ومتعافيا منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، كذلك إطلاق مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، لافتة إلى أن مرحلة ما بعد التعافي هي أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن للصندوق على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان.

وأكد عمرو عثمان أنه بنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتاً إلى أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، كما تم إطلاق مبادرة «بإيدينا»، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان والمقرر افتتاحها قريبا.