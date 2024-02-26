مدير صندوق تحيا مصر: نستهدف مليون أسرة من الأولى بالرعاية بقوافل أبواب الخير

قال هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر إنَّ الصندوق أطلق للعام الرابع على التوالي قوافل أبواب الخير باستهداف مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أنَّه جرى إطلاق أولى القوافل في شهر فبراير في 5 محافظات وهي: «القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان».

توزيع كراتين المواد الغذائية

وأضاف «خليفة» خلال حواره في برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc» أنَّه جرى الانتهاء من توزيع كراتين المواد الغذائية الخاصة بالمرحلة الأولى، والتي تحتوي على 2500 طن من المواد الغذائية الجافة والمقدر عددها 200 ألف كرتونة، مشيرًا إلى أنَّ الأسبوع الماضي شهد إطلاق المرحلة الثانية، لـ3 محافظات، الشرقية والغربية والدقهلية، إذ جرى توزيع 150 طن من المواد الغذائية.

إطلاق المرحلة الثالثة من قوافل أبواب الخير

وتابع أنَّ أمس جرى إطلاق المرحلة الثالثة من قوافل أبواب الخير لـ6 محافظات، المنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، لافتًا إلى أنَّ الأسبوع المقبل سيجرى إرسال قوافل في المحافظات الحدودية منها محافظة شمال سيناء والوادي الجديد.

ولفت إلى أنَّ اليوم يجرى تنظيم معرض لكساء طلاب جامعة الزقازيق لتوزيع الملابس الجديدة استعدادا لعيد الفطر، إضافة إلى توزيع أكثر من 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنوفية.