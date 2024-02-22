السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات تحيا مصر على خط «القاهرة/منوف»
كتب:
كريم روماني
06:38 م | الخميس 22 فبراير 2024
محطة قطارات
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024 سيجرى تشغيل قطار 533 «خدمة جديدة» بعربات تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف، إذ يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحاً ويصل منوف الساعة 6:25 صباحاً.
تعديل جدول مسير قطار 534
كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساء.
ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقًا للجدول المرفق، والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.