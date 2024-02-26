أستاذ في العلوم السياسية يكشف تفاصيل خطة إسرائيل لإجلاء المدنيين من جنوب غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقديم خطة إجلاء للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ضمن بنود الهدنة الإنسانية المرتقبة في غزة، في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية، الخطة بحجة أنها تهدف لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، لكن ماهي تفاصيل الخطة وكيف سينتقل الفلسطينيون إلى شمال ووسط القطاع؟

خروج النساء والأطفال دون الـ14 عامًا

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطة إجلاء المدنيين ستكون ضمن الهدنة الإنسانية، وستكون عن طريق إقامة معسكرات خيام على المنطقة الممتدة من بحر رفح على مشارف بحر غزة، وهي مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا، وستُبنى بها خيام لنقل السكان أو النازحين من رفح باتجاه هذه المنطقة.

وأضاف «الرقب» أنّ الخطة أيضًا تشمل خروج النساء والأطفال دون الـ14 عامًا من رفح، باتجاه شمال أو وسط قطاع غزة، عبر حاجز سينصب على شارع صلاح الدين أو شارع الرشيد، وسيتم التدقيق في الأعمار والهويات من النساء والأطفال، ومن تجاوز السن المحدد سيتم اعتقاله.

أستاذ علوم سياسية: سكان شمال غزة سيعشون مؤقتًا في خيام

وبحسب «الرقب»، سيضطر سكان شمال غزة إلى العيش مؤقتًا في خيام أو بين أطلال المنازل، بسبب هدم عشرات الآلاف من المنازل خلال الفترة الماضية، وذلك حتى تنتهي الهدنة، ثم يعودوا إلى المعسكر المبنى على البحر بعيدًا عن رفح، التي ستكون محور العمليات العسكرية بعد الهدنة في حال تمت.