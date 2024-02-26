الموازييك الدمشقي.. صناعة عريقة مهددة بالاندثار (فيديو)

عرض برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «الموازييك الدمشقي.. صناعة عريقة مهددة بالاندثار».

وذكر التقرير: «بهذه الدقة والخبرة التي تحتاج إلى الصبر، عملا توارثته الأجيال على مدى قرون، وخبرة أبدعت في حرفة الموازييك الدمشقي، وكانت سفيرا لمدينتهم إلى العالم، لكن الحرب وتداعياتها كان لها أثرا كبيرا على هذه الحرفة لدمار أبرز مشاغلها في مدن وبدات غوط الدمشق الشرقية وهجرة العاملين بها للخارج».

وأضاف: «تحاول الحكومة السورية من خلال وزارة الثقافة ومنظمات مجتمعية العمل على الحفاظ وإعادة انتشار العديد من المهن المهددة بالاندثار، نظرا لتكاليف الإنتاج وضعف القوة الشرائية».

وتابع التقرير: «زيّنت هذه القطع الفنية منازل ومكاتب وصالات قصور سوريا، وكانت سفيرا للموازييك الدمشقي عبر سفاراتها والأعمال الفنية السورية السينمائية والتليفزيونية».