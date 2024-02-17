طريقة عمل الفلافل السورية في البيت.. «زي المطاعم وفي 10 دقائق»

المطاعم السورية تحظى بشعبية كبيرة في مصر، لما تقدمها من وصفات ونكهات لذيذة، تجعل الإقبال عليها كبيرا، خاصة ما يعرف بـ«الفلافل السورية» التي يحرص المصريون على شرائها، لما لها من نكهة مميزة، تجعلها مختلفة كليًا عن الفلافل المصرية، التي لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة المصرية.

يبحث الكثيرون عن طريقة تحضير الفلافل السورية في المنزل، باعتبارها من الوصفات السهلة والسريعة، التي لا تتطلب سوى 10 دقائق، لتحصل في النهاية على وصفة الفلافل السورية مثل المطاعم، لذا قدم موقع «أحلى وصفة» مكونات الفلافل السورية، وطريقة تحضيرها، التي يمكن استعراضها في التقرير التالي.

مكونات الفلافل السورية

تحتاج إلى بعض المكونات لتتمكن في النهاية، من تحضير الفلافل السورية، التي توجد جميعها داخل البيت، وتساعدك في الحصول على الوصفة في 10 دقائق فقط، ويمكن استعراض هذه المكونات فيما يلي:

- 1 كيلو حمص تم نقعه في الماء سابقا.

- حبتين بصل متوسطة الحجم.

- حبة ثوم مقشرة.

- 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

- ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

مكونات بهارات الفلافل

- 2 ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

- ملعقة صغيرة زنجبيل.

- رشة جوزة الطيب.

- ملعقة ملح طعام.

طريقة تحضير الفلافل السوري في المنزل بـ10 دقائق

- يغسل الحمص جيدا، ويتم نقعه في الماء على مدار ليلة كاملة.

- يصفي الحمص جيدًا من الماء ويتم غسله مرة أخرى.

- تخلط جميع مكونات بهارات الفلافل السوري معًا.

- يوضع الحمص داخل الخلاط ونضع فوقه الثوم المقشر ومن ثم البصل ويتم طحنهم جيدا.

- بعد طحن الحمص نخرجه ونضعه في أناء ونبدأ بتجهيز الوصفة.

- وضع مكونات خلطة الفلافل فوق الخليط.

- توضع الكزبرة المفرومة ونقوم بخلطهم وعجنهم بواسطة اليد.

- يمكن إضافة كوب من الماء إذ احتاج الخليط لذلك.

- تضاف كربونات الصوديوم إلى الخليط قبل القلي مباشرة.

- تخلط الكربونات مع الخليط جيدًا.

- ترك الخليط لمدة خمس دقائق تقريبا.

- يشكل الخليط على شكل مجموعة من الكرات متوسطة الحجم.

- يوضع الزيت في مقلاة على النار.

- قلي الفلافل حتى تكتسب لونا ذهبيًا لمدة لا تتعدى الخمس دقائق.

- نخرج الفلافل السوري ونصفيها من الزيت جيداً.