طريقة عمل الشمروخ بوصفة سهلة ولذيذة.. «ترند الأكلات السورية»

أصبح الابتكار في الطعام يزداد يومًا بعد يوم، وعادًة ما تحب ربات البيوت أن تطور من شكل الطعام الذي تقدمه لأفراد عائلتها، وعلى هذا التطور أصاب الابتكار «السندويتشات السورية»، وأصبحت تقدم بشكل جديد يطلق عليه «الشمروخ»، ووفقًا لما ورد بوصفة الشيف هند حطابة، نوضح إليكم الخطوات اللازمة لتحضير الشمروخ السوري.

المكونات

- خبز التورتيلا.

- نصف كيلو من صدور الدجاج.

- بصلة.

- 2 معلقة كبيرة من الزبادي.

- عدد 2 فلفل رومي ملون.

- نصف معلقة صغيرة من الثوم البودر.

- معلقة صغيرة من توابل الشاورما.

- نصف معلقة صغيرة من الملح.

- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- عدد 3 ملاعق من الزيت النباتي.

- معلقة صغيرة من الخل.

- جبنة موتزاريلا.

- جبنة شيدر.

- بيضة.

- 3 ملاعق من الدقيق.

- 100 جرام من البقسماط الناعم.

- معلقة صغيرة من السبع بهارات.

- زيت للقلي.

طريقة تحضير الشمروخ السوري

تقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة، ويضاف إليها الخل والملح والفلفل الأسود وبهارات الشاورما، والثوم البودر، بجانب الزبادي، ويمزج الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، وتوضع بالثلاجة لمدة 3 ساعات حتى يتخلل مكعبات الدجاج نكهة خلطة التوابل.

وفي ذلك الحين يقطع البصل إلى شرائح رفيعة، وكذلك الفلفل الرومي الملون، ويترك جانبًا.

ومن ثم ترفع مكعبات الدجاج بعد حصولها على فترة التتبيل على نار متوسطة مع إضافة الزيت، ويستمر تقليب المزيج حتى يصل لدرجة السواء المتوسطة، وبعد ذلك يضاف البصل والفلفل المجهزللوصفة، وتقلب جيدًا وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج.

وبعد الوصول لدرجة النضج المطلوبة، يتم وضع الخليط على خبز التورتيلا، مع الكثير من الجبن الشيدر والموتزاريلا، ويبرم جيدًا، ومن ثم يوضع في مضروب البيض، وطبقة من الدقيق المخلوط بالبقسماط الناعم والمقدار المحدد من السبع بهارات.

وبالخطوة الأخيرة يوضع الساندويتش المحضر في الزيت للقلي، حتى يصل إلى اللون الذهبي، والآن أصبح لدينا الشمروخ الترندي جاهز للتقديم.