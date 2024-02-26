صورة تتسبب في خسارة سيدة لـ650 ألف جنيه إسترليني.. ماذا حدث؟

إصابات في الظهر والرقبة، كانت كفيلة بأن تصيبها بآلام حادة جعلتها غير قادرة على مواصلة أعمالها اليومية أو حتى الجلوس مع أسرتها واللعب مع أطفالها، لتطالب «كاميلا» صاحبة الـ36 عامًا، بتعويض من شركة التأمين، إذ تعرضت لحادث سيارة منذ نحو 7 سنوات الأمر الذي نتج عنه عجز شديد بحسب وصفها.

سيدة أيرلندية تخسر 650 ألف جنيه إسترليني

كاميلا جرابسكا، رفعت قضية في إحدى محاكم أيرلندا مطالبة فيها بتعويض نحو 650 ألف جنيه إسترليني من الشركة المؤمنة على سيارتها، قائلة إن الحادث سبب لها عجزًا كاملًا وتركها في حالة سيئة جعلتها غير قادرة على رعاية أطفالها، لكنها لم تتوقع رد فعل المحكمة، وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية.

كارميلا ستيورات قاضي المحكمة العليا، برر رفض طلب السيدة الثلاثينية بأنها كاذبة وليست صادقة في أمر إصابتها، إذ شوهدت في مسابقة خيرية لرمي «أشجار الكريسماس» عام 2018، وهي ترمي شجرة ضخمة طولها نحو 5 أقدام بحركة رشيقة للغاية، على نحو يتنافى مع ادعاءاتها تمامًا.

سبب رفض الدعوى

ووفقًا لـ«كارميلا» فإن أحد المصورين الذي يعمل في جريدة محلية، التقط صورة لـ«جرابسكا» في أثناء رميها الشجرة في عام 2018، على نحو تنافى تمامًا مع ادعاءات إصابتها في ب-النارية-في-الأفراح عام 2017 وعدم قدرتها على أداء وظيفتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، لذا جرى رفض الدعوة تمامًا، لتخسر السيدة الأيرلندية القضية وتعويضًا بآلاف الجنيهات الإسترلينية.