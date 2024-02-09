إشادات بموقف منتخب أيرلندا لكرة السلة قبل مواجهة نظيره الإسرائيلي.. ماذا حدث؟

إشادة واسعة تلقاها منتخب إيرلندا لكرة السلة للسيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تبنيه موقفًا حاسمًا قبل لقاء نظيره الإسرائيلي، في إطار تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025.. فماذا حدث وما سر كل هذه الإشادة التي تلقتها لاعبات المنتخب الإيرلندي؟

موقف حاسم من منتخب أيرلندا لكرة السلة قبل مواجهة نظيره الإسرائيلي

تداول رواد الـ«سوشيال ميديا» مقطع فيديو يُظهر رفض لاعبات منتخب إيرلندا لـ كرة السلة مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات، قبل المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025.

وبحسب ما ورد على «BBC»، فإنه سبق للاتحاد الإيرلندي لكرة السلة الإعلان قبل المباراة أن لاعبات منتخبهم الوطني لن يشاركن في الترتيبات التقليدية الخاصة باللقاء، والتي تتضمن تبادل الهدايا والمصافحة قبل وبعد اللقاء.

«تعليقات تحريضية» من لاعبة إسرائيلية

وجاء هذا القرار من الاتحاد الإيرلندي لكرة السلة نتيجة لِما أدلت به لاعبة إسرائيلية قبل أيام من المباراة، والتي اعتبرها الاتحاد أنها «تعليقات تحريضية»، لا سيما وأن الموقع الرسمي لاتحاد كرة السلة الإسرائيلي نشر هذه التصريحات، وفقًا لِما أكده الاتحاد الإيرلندي.

وبحسب «BBC»، تعرَّض منتخب إيرلندا لكرة السلة لضغوطات كثيرة من أجل مقاطعة المباراة، تمثلت في حضور ضباط وجنود لتدريبات المنتخب الإسرائيلي بل مواجهته مع نظيره الإيرلندي في إطار تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025.

إشادة واسعة من نشطاء الـ«سوشيال ميديا»

ولاقى هذا الموقف الحاسم من لاعبات المنتخب الإيرلندي لكرة السلة إشادة واسعة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي الذين تبادلوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، إلى جانب كتابة عديد من التعليقات، منها «موقف عظيم يستحق التقدير وهو متقدم جدا عن بعض الأعراب»، وأيضًا «لا تقتصر المسابقات الرياضية على الفوز فحسب، بل إنها تُظهر أيضًا للناس في جميع أنحاء العالم أنهم لا يوافقون على الحرب والعنف ضد الأشخاص الضعفاء الذين ترتكبهم الدول المنافسة. أنا معجب وأشكرك على ذلك»، و«سيدات بحجم العالم أجمع، كل المحبة والاحترام لكن ولبلدكم الذي كان وما يزال مساند ومحب فلسطين والخزي والعار للصهاينة».