لاعبات منتخب أيرلندا تتحدين الاحتلال الإسرائيلي.. شجاعة منقطعة النظير

عمرهن أقل من 17 عاما إلا أنهن واعيات بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل منذ 7 أكتوبر الماضي.

إنهن لاعبات منتخب أيرلندا لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، اللاتي ضربن نموذجا في المسؤولية تجاه الفلسطينيين وما يحدث لهم من خلال إدارة ظهورهن للملعب أثناء عزف نشيد الاحتلال الإسرائيلي، خلال المبارة التي جمعت بينهما، اليوم.

إدارة لاعبات منتخب أيرلندا لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما ظهورن للملعب، وذلك قبل المباراة التي جمعتهن بمنتخب الاحتلال الإسرائيلي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما في «تيرانا» بألبانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

لاعبات منتخب أيرلندا الصغيرات، أظهرن شجاعة قبل المباراة بإدارة ظهورهن أثناء عزف نشيد الاحتلال، كما أظهرن بسالة وحيوية، أسفرت عن انتصارهن على منتخب الاحتلال الإسرائيلي بثلاثية نظيفة، ليتأهلن إلى المرحلة التأهيلية التالية لبطولة أوروبا، وفقا لما ذكره موقع «آيرش تايمز».

وفي وقت لاحق، قال «الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم»، في بيان، ردا على اتهامات صحفيين إسرائيليين بأن منتخب أيرلندا يفتقر إلى الروح الرياضية، إن إدارة لاعبات المنتخب ظهورهن، تقليد بين العديد من الفرق الأيرلندية، لعزف النشيد الأيرلندي «أغنية الجندي».

شجاعة لاعبات منتخب ايرلندا

شجاعة لاعبات منتخب أيرلندا، لم تكن الأولى، إذ سبقها رفض منتخب بلادهن لكرة السلة للسيدات مصافحة لاعبات منتخب الاحتلال الإسرائيلي، قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025، قبل أسبوعين في مدينة ريجا عاصمة لاتفيا.

لن يشارك في مصافحة منتخب الاحتلال.. هذا ما قاله اتحاد كرة السلة الأيرلندية، ردا على تعليقات أدلت بها اللاعبات الإسرائيليات وموظفو التدريب، بينها الاتهامات المثيرة وغير الدقيقة بـ«المعاداة للسامية»، المنشورة على قنوات اتحاد الاحتلال الإسرائيلي لكرة السلة الرسمية.