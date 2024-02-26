«تعليم القاهرة» تشارك في فعاليات المنتدى الثاني للصحة النفسية التكاملية

شاركت الدكتورة عزة سليمان، موجه عام التربية النفسية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فعاليات المنتدى الثاني للصحة النفسية التكاملية برعاية 100 مليون صحة نفسية، والذي يُنظمه نادي الصحة النفسية، برعاية أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

الصحة النفسية التكاملية

وناقش المنتدى كل الموضوعات التي تتعلق بالصحة النفسية، من خلال الجلسات والأبحاث وورش العمل، وقالت عائشة حسن رئيسة المنتدى، والمستشارة السلوكية التربوية ومؤسسة مبادرة 100 مليون صحة بأنّ المنتدى يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين خبراء الصحة النفسية في الوطن العربي.

وأعربت الدكتورة عزة سليمان، موجه عام التربية النفسية، عن سعادتها لمشاركتها في المنتدى الذي يسعى لتعزيز الوعي وتطوير الخدمات النفسية، بما يُسهم في تحسين الرعاية الصحية النفسية لجميع فئات المجتمع. كما عرضت إنجازات التربية النفسية في الصحة النفسية والتعرييف بالمراكز والغرف بمديرية التربية والتعليم في القاهرة.

قيادات داعمة للصحة النفسية

وأثنى الجميع على الجهد المبذول في ظل وجود قيادات داعمة للصحة النفسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، شارك في المنتدى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والجهات الوطنية والعربية والدولية.