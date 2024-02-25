رسالة طمأنة من «التعليم» لأولياء الأمور بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024، للطلاب الدارسين بالعام الدراسي 2023/ 2024، بشكل مبكر.

الاستعداد المُبكر لوضع جدول امتحانات الثانوية العام

وقال «زلطة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أن الاستعداد المُبكر لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور، ولإغلاق الباب أمام الاجتهادات في هذا الشأن.

ونوه إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين امتحانات الثانوية العامة 2024، في جميع الشعب المختلفة، حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، موضحًَا أن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 سيراعي المُدد بين المواد للتسهيل على الطلاب.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

واختتم بالإشارة إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، تبدأ 10 يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعات قبل بدء الامتحانات.