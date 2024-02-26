وزير التعليم في الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة بالترم الثاني

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام سير الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والدكتور محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب، وحازم ناصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.

متابعة الفصل الدراسي الثاني

وأعرب حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية، وقدم شكره للمحافظ على دعمه للمنظومة التعليمية وتطوير المدارس، والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، وجهوده في ضبط وانتظام العام الدراسي.

ورحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

تطوير العملية التعليمية

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليمية ودعمه المستمر للدقهلية من أجل النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة، موضحا أنَّ محافظة الدقهلية شهدت خلال السنوات العشرة الماضية توسعا كبيرا في عدد المدارس التي تمّ إنشاؤها وتطويرها.

ومن المقرر أنَّ يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع القيادات التعليمية بالمحافظة وافتتاح وتفقد عدد من المدارس بالمحافظة.