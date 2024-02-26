مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. رسالة هامة من وزير التعليم للطلاب

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، مشيرًا إلى أنَّه سيجرى عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك 10 يونيو، فيما تعقد المواد الأساسية بداية من 22 يونيو.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكّد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه باللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات ومواعيد المواد لجميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، مبينًا أنَّه سيجرى عقد اجتماع مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، قبل اعتماده وإعلانه رسمياً لجميع الطلاب.

ووجه وزير التعليم رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، مؤكّداً أنَّه سيجرى مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، علي أن تتناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأضاف حجازي، أنَّ الامتحانات ستكون بنفس مواصفات وآليات وضوابط العام الماضي، علي أن تكون الأسئلة بنسبة 85% الكترونيا و15% مقالي، مشيرا إلى أن درجات الأسئلة المقالية ستكون موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.