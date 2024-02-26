«الجامعة العربية»: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الطريق الوحيد لإحلال السلام

قال الممثل القانوني للجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين الدولية بارتكاب جرائمها في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني.

وأضاف الممثل القانوني للجامعة العربية، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام، وأن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة، والفلسطينيون في القدس الشرقية، لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية».

وشدد على أن إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين، وتمنعهم حقهم في تقرير المصير، وعلى إسرائيل تنفيذ القوانين الدولية، وإنهاء الاحتلال والتوقف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.