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ضبط عاطل بحوزته 20 كيلوجرام حشيش في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:38 م | الإثنين 26 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتجار أحد العناصر الإجرامية في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وضبط المتهم وبحوزته 20 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.4 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولّت النيابة العامة التحقيق.

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