هالة حشيش: المقابل الوحيد في الإذاعة كان النجاح والوصول إلى الجمهور

قالت الإعلامية هالة حشيش، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إنّ برنامج الإذاعي باللغة الإنجليزية، كان له الكثير من المتابعين خاصة من الشباب، الذين كان يقدم لهم البرنامج أحدث الموسيقى الأجنبية في ذلك الوقت.

وأضافت «حشيش» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، أنّها كانت تقدم خدمة لتعريف المجتمع المصري بأحدث أنواع الموسيقى الأجنبية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي أصبح الأمر سهلا بسبب الإنترنت وإمكانية معرفة ما يدور في العالم، بضغطة زر.

كنتُ النافذة الوحيدة للمتابع الأجنبي

وتابعت أن معظم الإذاعيين كانوا يقدمون هذا الفن بدون مقابل، وأن المقابل الوحيد لعملهم كان يتمثل في النجاح والوصول لقلوب الجمهور، وأنها كانت حريصة على الموضوعات التي يجري تقديمها في النشرة الإنجليزية؛ لأن ذلك كان يعد النافذة الوحيدة للمتابع الأجنبي لما يحدث داخل المجتمع المصري.

وأشارت «حشيش» إلى أنّ حياتها كانت مجهدة، لأنها تقدم برنامجها الإذاعي، ثم تقدم النشرة باللغة الإنجليزية على شاشة القناة «الثانية المصرية»، بالإضافة لعملها كمعيدة في الجامعة، وتقوم بتحضير رسالة الماجستير.