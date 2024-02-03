هالة حشيش تروي لـ«السفيرة عزيزة» بداية رحلتها الإذاعية: «النشرة بـ50 قرشا»

قالت الإعلامية هالة حشيش، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن مشوارها الإذاعي جاء عن طريق الصدفة إذ كان من المفترض تعيينها مُعيدة بالجامعة، وأثناء فترة انتظارها للتعيين وجدت إعلانا عن اختبارات للعمل بالإذاعة، ومن هناك كان بداية الطريق.

وأضافت «حشيش» أثناء ضيافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، أنها دخلت اختبار الإذاعة، وكان الاختبار يقبل كل المجالات من محرر ومذيع ومترجم، وكان أول اختبار تحريري، وقد شارك فيه 3000 شخص، وكانت «حشيش» من المجموعة التي نجحت بالاختبار.

أول مرة أمام الميكرفون

وتابعت أنها دخلت «إنترفيو» وكان «بابا شارو» هو الذي يختبرها، بالإضافة لصفية المهندس وهمت مصطفى، وكانت أول مرة تدخل إلى استوديو وتقف أمام الميكروفون، ووضعوا لها كتابا باللغة العربية وآخر بالإنجليزية، بالإضافة للقرآن الكريم.

إذاعة النشرة بخمسين قرشا

وأوضحت «حشيش» أنها قرأت في كتاب اللغة الإنجليزية لأن تعليمها كان في مدارس أجنبية، وتم قبولها للعمل كمذيعة نشرة إنجليزية، مضيفةً أنها كانت تتقاضى أجرها بـ«القطعة»، وكانت إذاعة النشرة بخمسين قرشا، موضحة أنها كانت تعمل للمتعة كهدف أساسي وليس من أجل المال، وكانت تسافر خصيصا لشراء أسطوانات للموسيقى الأجنبية وذلك قبل ظهور الإنترنت بالطبع.