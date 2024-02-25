ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم حشيش بـ5 ملايين جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ أحد العناصر الإجرامية يتاجر في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجرى استهداف وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من شخصين لهما معلومات جنائية، جرى ضبطهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجراما.

وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3,5 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.