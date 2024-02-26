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«الداخلية»: ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الإثنين 26 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء)؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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