ضبط عنصر إجرامي متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام عنصر إجرامي «شديد الخطورة»، سبق اتهامه في 28 قضية ما بين «مخدرات، سلاح، سرقة»، ومطلوب ضبطه في جنايات وجنح «سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص»، بإجمالي مدد حبس 109 سنوات، بالاتجار بالمواد المخدرة، وكذا ارتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات واتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- بندقية آلية- بندقية خرطوش)، واعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه (3 أشخاص - بمحافظات مطروح، كفر الشيخ، القاهرة)، جرى ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.