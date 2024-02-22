ضبط 7 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظتي المنوفية والغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن «المنوفية، الغربية» قيام عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتي «المنوفية، الغربية»، وتم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

«6 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية»، بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزتهم «25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات».

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 3,5 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.