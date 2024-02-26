موعد ومكان تشييع جنازة البرلماني علي عطوة.. توفى متأثرا بأزمة صحية

نعى أهالي محافظة جنوب سيناء وشيوخ وعواقل القبائل، عضو مجلس الشيوخ عن مدينة رأس سدر علي عطوة مضغان، والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة النائب الراحل، فإن «عطوة» تعرض لأزمة صحية خلال الأشهر القليلة الماضية، وتوفي في مدينة السويس صباح اليوم، ونُقل إلى إحدى المستشفيات.

موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء

وقالت المصادر، إنه سيتم تشييع جثمان النائب الراحل علي عطوة مضغان عضو مجلس الشيوخ من مسجد المحروسة في مدينة السويس، عقب صلاة العصر بحضور أسرته وكبار ومشايخ عائلات جنوب سيناء.

ومن المفترض، أن يقام سرادق العزاء في مدينة السويس، مساء اليوم الاثنين، فور الانتهاء من تشييع الجنازة علي مقابر الأسرة فيما يتم إقامة سرادق آخر للعزاء بمقر العائلة في مدينة رأس سدر.

وشغل النائب علي عطوة مضغان، ابن قبيلة العليقات في جنوب سيناء، منصب عضو مجلس الشعب في عام 2005 وفي عام 2010، ثم عضو بمجلس الشيوخ عن مدينة رأس سدر في الدورة الحالية، كما عمل مضغان محامياً بالنقض خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 في مدينة السويس.