وكيل مجلس الشيوخ: منظومة النقل الذكي نجحت في خفض الحوادث بنسبة 40%

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ إنَّ منظومة النقل في مصر سواء النقل البري أو البحري أو الشحن الجوي؛ تمثل شريان الحياة لأي بلد، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أي تقدم صناعي أو سياحي دون منظومة نقل مريحة.

وأشاد وكيل مجلس الشيوخ على المجهودات الضخمة لوزارة النقل التي أحدثت طفرة غير مسبوقة، خاصة النقل الذكي الذي يقلل من نسبة الحوادث بنسبة 40% ، موضحا أنَّه منذ عصر محمد علي جرى تحديث السفن البحرية والطرق البرية حتى تمّ تطبيق أحدث النظم العالمي لاستقبال السفن العملاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وحول مشروعات النقل الزراعي، قال أبو شقة «الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى استراتيجية تنتهي في 30 يونيو 2024 بتكلفة 1.5 ترليون جنيه، وهذا هو البعد الذكي لاستشراف آفاق المستقبل بأن نكون أمام دولة عصرية، إذ أن النقل هو شريان الحياة، فالمصريون وغيرهم شاهدون على الطفرة والمسيرة المتقدمة وفقًا لأحدث التقنيات المستخدمة في المنظومة».

واستكمل: «جميعنا شهدنا فترات تأخر القطارات بالساعات الطويلة، وكان هو الحال في الطرقات السريعة غير المؤهلة، لكننا حاليًا أصبحنا أمام منظومة حقيقية متكاملة وآمنة»، لافتًا إلى أنَّ المركزية التبادلية العملاقة حصلت على أفضل مشروع نقل في العالم حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي على مشروع محطة عدلي منصور، إذ شهدوا بأنّه أعظم مشروع».