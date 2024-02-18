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عصام خليل يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ

كتب:

ولاء نعمه الله
11:38 ص | الأحد 18 فبراير 2024
الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

أدى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 41 لسنة 2024 بتعيين عصام خليل، عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا باستقالة النائب سامح عاشور، والذي نشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.