وكيلة مجلس الشيوخ: الحكومة طورت منظومة النقل وفقا لأحدث النظم العالمية

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنَّ الحكومة سعت لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في تنمية قطاع النقل في مصر، عبر توجيه استثمارات وشراكات أحدثت طفرة في هذا المجال.

وأشارت النائبة، خلال الجلسة العامة للمجلس، إلى أنَّ الدولة وفرت لقطاع النقل حزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل جميع العقبات التي تواجهها، وتجلى ذلك في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أنَّ قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة تبدأ من الاهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات، إيماناً منها بأنّ هذا القطاع هو الأكثر ارتباطاً باستراتيجية التنمية الشاملة، لافتة إلى أنَّ الحكومة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمواني وغيرها، وهو ما جعل من مصر مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات.

النائبة فيبي فوزي تشيد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل

وأشادت فيبي فوزي بتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل بالمشاركة في إدارة وصيانة المشروعات القومية في هذا المجال، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات.

وأضافت أنَّ الشراكة بين القطاعين تشمل على مشروعات المواني البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلًا عن مشروعات الطرق والانفاق والكباري والنقل البري، مطالبة الوزارة بكشف جهود تطوير قطاع النقل للاستفادة من خبرته في الإدارة.