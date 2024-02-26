حصول جامعة كفر الشيخ على المركز الأول في دعم مشروعات تخرج الطلاب

حصلت جامعة كفر الشيخ، على المركز الأول في نتائج دعم مشروعات التخرج للعام الجامعي 2023 - 2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

النهوض بأفكار مشروعات الطلاب لخدمة الصناعة المصرية

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات الطلابية المتميزة بالتقنيات الجديدة والناشئة، والنهوض بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته، حيث أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج «مشروعي بدايتي» منذ 11 عاماً لدعم مشاريع التخرج لطلبة الجامعات المصرية، والذي يُعد أكبر برنامج لدعم مشاريع التخرج في الوطن العربي، ويُمثل مصدراً أساسياً للشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم 18 مشروعاً بقيمة مليون و284 ألف جنيه

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى فوز الجامعة بالمركز الأول، حيث حصلت على دعم لـ18 مشروعاً بقيمة مليون و284 ألفاً و415 جنيهاً، واستغرقت لجان التقييم المُشكلة في الأكاديمية شهراً كاملاً لتقييم كافة المشاريع المقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والعملية، وعلى مستوى المشروعات الفردية المقدمة من الطلاب مباشرةً، وتم التحكيم من قبل لجان فنية متخصصة في مجالات «التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعي، والمجال الطبي، وعلوم الفضاء، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وصناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلي، والأجهزة التعويضية والمدن الذكية، والطائرات بدون طيار والمركبات غير المأهولة»، وتم قبول 278 مشروع تخرج بقيمة 15 مليوناً و49 ألفاً و250 جنيهاً، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالباً وطالبة من جميع الجامعات والمعاهد المصرية.

وأشاد «دسوقي»، بمشاريع التخرج التي قدمها طلاب الجامعة في برنامج «مشروعي بدايتي»، لافتاً أنّ المشاريع التي نفذها طلاب الجامعة جاءت تطبيقاً للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها على مدى سنوات الدراسة بالكلية، مضيفاً أنّ الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية قادرة على الإبداع والابتكار طبقاً لحاجة سوق العمل، وذلك بغية تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

الاهتمام بالمشروعات والقضايا القومية في مصر

وأعرب «دسوقي»، عن بالغ سعادته بأفكار المشاريع التي عرضها طلاب جامعة كفر الشيخ، لاسيما أنها اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية في مصر، داعياً الطلاب إلى الاستفادة منها، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، والعمل على تسويقها في كافة المسابقات المحلية والدولية.

جدير بالذكر، أنّ الهدف الأساسي من إطلاق برامج الأكاديمية هو إنشاء منظومة متكاملة للابتكار وخلق مجتمع مبتكر متكامل، وأنّ مشاريع التخرج هي مجرد الخطوة الأولى في إنشاء الشركات الناشئة من خلال برنامج «انطلاق»، حيث تمت دراسة المواضيع والمجالات المختارة بعناية لتكمل الأفكار رحلتها من الفكرة العلمية إلى الفكرة التطبيقية ومن ثم إلى السوق المصري ومن ثم السوق الإقليمي.