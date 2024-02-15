رئيس جامعة كفر الشيخ يكرَّم الطلبة المتطوعين بالمركز الجامعي

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، المجموعة الثانية من الطلبة المتطوعين بالمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، والذين قاموا بالعمل داخل المركز على مدار 6 أشهر.

تكريم المجموعة الثانية من الطلبة المتطوعين بالمركز الجامعي

جاء التكريم خلال حفل أُقيم في المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غازي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وقام رئيس جامعة كفر الشيخ، بتسليم شهادات تقدير ومكافآت مالية وهدايا للمتطوعين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

معلومات عن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ يسعى إلى تأهيل طلبة الجامعة لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهني، كما يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، ويُعد العمل التطوعي من أهم القيم الإنسانية التي يجب أنّ يتحلى بها الفرد.

ويُعد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ هو أول من أسس الاستعانة بالمتطوعين من طلبة الجامعة في أنشطة وخدمات المركز.