جامعة كفر الشيخ تحصد الميداليتين الذهبية والفضية في الملاكمة

حصد فريق الملاكمة بجامعة كفر الشيخ، الميداليتين الذهبية والفضية، على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركة الفريق بفعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا، التي نظمت تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية للجامعات والمعاهد العليا المصرية.

أسماء الفائزين في المسابقة

وحصل الطالب محمود صبحى السباعي، بكلية التربية الرياضية، على المركز الأول والميدالية الذهبية في الملاكمة وزن 67 كجم، كما حصل الطالب حسام حمادة حسين، بكلية الحاسبات والمعلومات، على المركز الثاني وزن 86 كجم، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

رئيس الجامعة يهنئ فريق الملاكمة

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بما حققه فريق الجامعة من إنجاز رياضي مشرف، مهنئاً الطلبة الفائزين، مشيداً بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية.

وأكد حرص جامعة كفر الشيخ على الاهتمام بكل الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب، مشيراً إلى أنّ هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مجال الرياضة، متطلعاً لمزيد من الإنجازات في المستقبل.