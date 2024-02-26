أثارت حالة من القلق.. إصابة مرعبة لحكمة في الملعب بسبب كاميرا

شهد ملعب «بينيتو فيلامارين»، في مدينة إشبيلية الإسبانية، أمس الأحد، على حدث غريب، خلال اللقاء الذي أقيم بين ريال بيتيس وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، بعدما توقفت المباراة لدقائق، بسبب اصطدام حكمة الراية جوادالوبي بوراس بكاميرا نقل تلفزيوني، وإصابتها تصيب بجروح في وجهها.

تفاصيل إصابة حكمة مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو

«تحذير لأصحاب القلوب الضعيفة»، تحت هذا العنوان انتشر فيديو الحادث الخاص بالحكمة الإسبانية، في مشهد أشبه بسيمفونية حزينة، توقفت بسببه أحداث المباراة لدقائق، بينما كانت بوراس ممددة على الأرض، يحاول الطاقم الطبي منحها الخدمة الطبية اللازمة التي تحتاج لها، لكن المنظر الذي ظهرت عليه بعد الإصابة أثار حالة من الخوف والقلق بين اللاعبين والجمهور، وهو ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، عقب المباراة.

ووسط هذه اللحظات العصيبة، ظهرت جليًا لحظات إنسانية جميلة، تؤكد أنها أكثر من مجرد لعبة، إذ أظهر لاعبو الفريقين روحًا رياضية عالية، بعد التوقف عن اللعب وعدم استكمال المباراة، قبل الاطمئنان على حكم الراية.

وواصلت جماهير ريال بيتيس التصفيق الحار، تعبيرا عن دعمهم وتقديرهم لجهودها، بحسب موقع «فوتبول إيطاليا».

بوراس تتلقى العلاج في المستشفى

ولا تزال الحكم المساعد بوراس، تتلقى العلاج في المستشفى، التي انتقلت لها بعد الواقعة المآساوية، لكن حالتها مستقرة، ويأمل جماهير الدوري الإسباني، أن تتعافى سريعا وتعود إلى ملاعب كرة القدم؛ إذ اعتبرها البعض رمزًا للمثابرة والروح الرياضية، ومثالا للمرأة القوية التي تحدت الصعاب، ووصلت إلى أعلى مستويات التحكيم النسائي.