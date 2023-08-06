عاجل.. الأهلي يحسم مصير صفقة نجم الدوري الإسباني

رد مسؤولو النادي الأهلي على حقيقة الدخول في مفاوضات مع لاندري دياماتا، مهاجم نادي إسبانيول الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2023.

وانتشرت تقارير خلال الساعات الماضية، تفيد بدخول الأهلي في مفاوضات مع لاندري دياماتا لاعب نادي إسبانيول، كبديل لصفقة البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي، الذي يرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في ضمه.

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع لاندري دياماتا لاعب إسبانيول الإسباني

وقال مصدر داخل شركة الكرة في النادي الأهلي، إن التقارير التي تفيد بدخول النادي الأهلي في مفاوضات مع لاندري دياماتا لاعب إسبانيول الإسباني، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن «دياماتا» ليس من ضمن المرشحين على طاولة الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر.

أرقام لاندري دياماتا مهاجم إسبانيول

ولعب لاندري دياماتا مهاجم إسبانيول الذي أعير إلى نادي نيمخن الموسم الماضي، 32 مباراة خلال الفترة الأخيرة، وسجل المهاجم البلجيكي رفقة فريقه في الموسم الماضي 10 أهداف، وقدم اللاعب مستوى كبيرا رفقة النادي الهولندي.