الموت يفجع ليلى عبد اللطيف في شقيقتها.. نبوءة جديدة لخبيرة الأبراج

توقعات كثيرة تنبأت بحدوثها خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، وتحقق بعضها بالفعل، كان آخرها ما أشارت إليه عبر فيديو على «يوتيوب»، عن فقدان أحد أفراد أسرتها، ولم يمر سوى شهر واحد على توقعها، لتفجع «ليلي» اليوم، بخبر وفاة شقيقها «سناء»، بحسب ما أعلنته عبر «إنستجرام».

ليلى عبد اللطيف تفجع بوفاة شقيقتها

فيديو لم تتجاوز مدته 6 دقائق، ظهرت خلاله ليلي عبد اللطيف، تتحدث عن توقعاتها للعام الجاري، وقبل ثواني من إنهاء الفيديو، صدمت الجمهور بتوقعها بأن هناك خبر حزين سيطول أحد أفراد أسرتها قريبًا: «عندي إحساس في 2024 أنه راح أفقد حد، أو أنه في حد من أسرتي سيكون في المستشفى، ليس ضروري من بيتي، لكن من أفراد عائلتي، وأتمنى أن ذلك التوقع لا يصيب».

وتابعت «ليلى»، بأنه في حال حدوث ذلك، سيكون قاسيًا عليها، لأنها لم تتحمل فقدان أحد أفراد أسرتها: «أتمنى هذا التوقع ما يصير».

وفاة شقيقة خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف

ونشرت ليلى عبداللطيف، عبر حسابها على «إنستجرام»، خبر وفاة شقيقتها «سناء»، كاشفة موعد ومكان صلاة الجنازة، وسيكون ذلك في قاعة محي الدين برغوت بجامع الخاشقجي.

وواساها المذيع نيشان، عبر حسابه الرسمي على «x»، إذ كتب: «فُجِعَت السيدة ليلى عبد اللطيف بوفاة شقيقتها السيدة سناء صباح، اليوم، أحرّ التّعازي لها ولأسرتها.. رحمها الله».