محافظ الشرقية يفاجئ المنشآت الصحية والخدمية في منشأة أبو عمر

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمدينة منشأه أبو عمر، وذلك لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية والخدمية بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة

وبدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بمنشأة أبو عمر واطلع علي سجل التطعيمات بالوحدة وتفقد عيادة الأسنان ، مشدداً على استمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة حرصا على صحة وسلامة المترددين على الوحدة.

والتقى المحافظ بعدد من المرضي والمترددين على العيادة واستفسر منهم عن مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً أن صحه المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخال من الأمراض.

منفذ بيع السلع التموينية في منشأة أبوعمر

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد منفذ بيع السلع التموينية لمدينة منشأة أبوعمر، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية والمواد الغذائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منشأه أبو عمر تفقد ديوان عام مجلس المدينة، لمتابعة سير انتظام العمل بالإدارات المختلفة والتقي بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس المدينة والعاملين بحلها فورا وسرعة انهاء مصالحهم طبقا للقانون والاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.