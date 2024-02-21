محافظ الشرقية يعلن نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. 98% في قطاع الصحة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري بمركز الحسينية، والجاري تنفيذها في 41 قرية و740 تابعا.

تناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية، لدفع عجلة العمل بها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة.

الانتهاء من تنفيذ 734 مشروعا خدميا

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 734 مشروعا خدميا وتنمويا من إجمالي 907 مشروعات ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، حيث جاءت معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة كالآتي:

- تنفيذ 101 مشروع بقطاع مياه الشرب، من إجمالي 102 مشروع، بنسبة 99%.

- تنفيذ تأهيل وتبطين 27 ترعة بقطاع الري من إجمالي 36 مشروعا بنسبة 89%.

- تنفيذ أعمال إنشاء 15 كوبري بقطاع الطرق والكباري بنسبة 100%.

- تنفيذ 107 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة 100%.

- تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بنسبة 100%.

- تنفيذ 48 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة 98%.

- تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%.

- تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

- تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

- الانتهاء من إنشاء موقف عمومي بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 4 نقطة شرطة بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 10 وحدات اجتماعية بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

تنفيذ مشروعات في الغاز الطبيعي والاتصالات والأسواق

- الانتهاء من تنفيذ 26 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 36 مشروعا بنسبة 98%.

- تنفيذ 27 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة 97%.

- الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 18 مشروعا بنسبة 94%.

- الانتهاء من تنفيذ 8 مجمعات سكنية بنسبة 100%.

- جار تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة تنفيذ بلغت 64%.

- جار الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات إطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 88%.

- جار تنفيذ 45 مشروعا بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة 70%.

- جار تنفيذ 56 مشروعا بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروعا بنسبة 94%.