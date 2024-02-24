محافظ الشرقية يتابع معارض أهلا رمضان.. أسعار مخفضة وعقوبات للمخالفين

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، حركة البيع والشراء بمعارض أهلا رمضان، للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والالتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية، مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

التصدي للتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية

وقال محافظ الشرقية إنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس الغرف التجارية بالشرقية، أن معارض أهلا رمضان التي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تضم جميع أنواع السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح بين 20 إلى 25% وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأوضح رئيس الغرفة أن معرض أهلا رمضان هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم.

لجان تفتيشية على معارض أهلا رمضان

كما جرى تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجري وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض والذي قرره محافظ الشرقية.