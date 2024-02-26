انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع بـ«تمريض كفر الشيخ»

عقدت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان «معاً لتحقيق التميز في التمريض.. التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع»، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد الكلية، والدكتورة هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

محاور المؤتمر

وتلخصت محاور المؤتمر حول تعزيز صحة المواطنين، وتحفيز نمط الحياة الصحي، والتقدم العلمي في تعليم التمريض، والتحديات المستقبلية المتعلقة بالبحث العلمي التمريضي، والاستراتيجيات المساندة، وأهم القضايا المتعلقة بخدمة المجتمع والحلول المستقبلية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلاً عما يُمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها، وتتجسد هذه العناية من خلال إدراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يُصبح قادراً على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنّ الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال في كل المجالات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالمؤتمر من خلال دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، معبراً عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع حيث أنّ النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وذكرت الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أنّ الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية في إطار رؤية مصر 2030، ودور التمريض وتحديد طرق دعم مجال التمريض في إطار الاستدامة البيئية، وإنماء ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال طاقم التمريض، ودعم استقرار صحة الفرد وصحة كوكب الأرض.