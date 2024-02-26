«يونيسف» توجه رسالة إلى العالم عبر «الوطن»: يجب إنهاء حرب غزة

وجّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» رسالة إلى العالم عبر جريدة «الوطن»، تدعو فيها العالم إلى توفير المساعدات إلى جميع أنحاء غزة، منددة بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم «يونيسف»، تيس إنجرام، في رسالتها إلى العالم، إنّ وقف إطلاق النار الإنساني والفوري لا يزال أفضل وسيلة لإنقاذ حياة الأطفال في غزة: «استمرت الحرب لفترة طويلة جدًا، ويجب أن تنتهي حتى لا يموت المزيد من الأطفال ويعم السلام».

يونيسف تدعو إلى توفير المساعدات لقطاع غزة

وأكد عمار عمار، المدير الإقليمي للإعلام بـ«يونيسف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «يونيسف» تدعو إلى توفير الوصول الآمن والمُستدام دون عوائق وتقديم المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وحماية المستشفيات ودعمها وأيضًا حماية العاملين في الصحة من الهجمات والقصف الإسرائيلي، حتى يتمكنوا من تقديم العلاج والرعاية الصحية.

واستكمل رسالته: «يجب حماية جميع المنشآت القليلة المتبقية التي يعتمد عليها الأطفال للحياة، ولا يزال الأساس وقف إطلاق النار الذي يوفر أفضل فرصة لوقف المعاناة في قطاع غزة».