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«الخارجية الفلسطينية»: المجتمع الدولي فشل في محاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة

كتب:

منة شبانة
03:38 م | الإثنين 26 فبراير 2024
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام مجلس حقوق الإنسان، إنّ المجتمع الدولي فشل في محاسبة إسرائيل على جرائمها بقطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم المجاعة ونقص الدواء سلاحا في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد «المالكي» أن الاحتلال الإسرائيلي دمر البنى التحتية في غزة بشكل متعمد، كما أنه يكثف هجومه على المنظمات الأممية بغزة، مشددا على أنه لا يجب إضعاف تمويل وكالة أونروا في غزة، لأنه لا بديل عنها للفلسطينيين.

 

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بقلم منة شبانة