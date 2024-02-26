هتف فلسطين حرة.. تفاصيل إشعال أمريكي النار في جسده أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن إشعال رجل النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتبين فيما بعد بحسب الصحيفة أنه ضابط سابق خدم في سلاح الجوية الأمريكي بحسب ما قاله قبل أن يضرم النار بنفسه إضافة إلى ارتدائه زيا عسكريا، وقبل أن يفقد وعيه بقليل هتف قائلاً: «فلسطين حرة».

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد تم نقل الرجل في حالة سيئة إلى المستشفى بعد أن اشتعلت النيران به لمدة دقيقة، قبل أن يتم إخماد الحريق، في واقعة تثبت حجم الغضب العالمي تجاه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يخطط لها بنيامين نتنياهو.

ليست المرة الأولى

تعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وشهدت القنصلية الإسرائيلي في مدينة أتلانتا الأمريكية التابعة لولاية جورجيا حادثا مشابها في ديسمبر 2023 إذ أضرم شخص النار في نفسه بحوزته علم فلسطين محتجا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 30 ألف شهيد، ومئات الآلاف من المصابين، إضافة إلى حركة نزوح كبيرة شهدها القطاع جراء قصف المنازل المدنية على رؤوس ساكنيها.

وجراء تلك الجرائم بحق الفلسطينيين اجتاحت عواصم العالم أجمع مظاهرات منددة بعدوان إسرائيل على قطاع غزة على مدار الأربعة شهور حتى في البلدان الداعمة لإسرائيل كالولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية.