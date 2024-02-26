الجامعة العربية: المرافعة المصرية أمام «العدل الدولية» استندت إلى حجج قانونية

قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تجويع جماعي بحق الفلسطينيين ويستهدف شاحنات المساعدات الإنسانية، حسبما نشرت «القاهرة الإخبارية».

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية: «حرصنا أن تتضمن مرافعة الجامعة أمام العدل الدولية اليوم الاثنين حججا تاريخية وسياسية وقانونية تدين الاحتلال الإسرائيلي»، موضحا أن المرافعة المصرية أمام العدل الدولية استندت إلى حجج قانونية وركزت على أبعاد القضية الفلسطينية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يجوز ضم الأراضي بالقوة، وينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية، مشددًا على ضرورة دحض المبررات والحجج الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لمواصلة ارتكاب جرائمه في قطاع غزة.