«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل لا تمتلك أدلة للدفاع عنه نفسها أمام «العدل الدولية»

قال أبو بكر بشير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إنَّ اليوم هو السادس والأخير من أيام استماع محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية بوجود 52 دولة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 3 منظمات أممية.

لاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني

وأضاف «بشير» خلال حديثه ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّه لا جديد يُذكر، الكل يعرف أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني، وهذا يمكن أن يُعطي للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، لافتًا إلى أنَّ الجميع اتفق باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا، على ضرورة إنهاء الاحتلال، وعلى العدل الدولية بإتخاذ قرار حتى وأن كان غير مُلزم، لكنه يمكن بناء الكثير عليه.

وتابع: « هناك أسئلة متداولة في محكمة العدل الدولية عن لماذا الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني؟ ولماذا يتم ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة؟ بالإضافة أن هذا ينتهك جميع القوانين الدولية، كما تحدث الجميع عن القدس الشرقية على أنها من ضمن الأراضي المحتلة وهو ما تحاول إسرائيل ومن خلفها الولايات فعله في أن تكون عاصمة لإسرائيل».

إسرائيل لا يمكنها أن تدافع عن فكرة الاحتلال

وأكمل أنَّ إسرائيل لا تمتلك أي أدلة للدفاع عنه نفسها، فهي لا يمكنها أن تدافع عن فكرة الاحتلال، لأنه في قوانين الدولية شيء مرفوض، مواصلًا: «إسرائيل ليس لديها القدرة على المناورة إلا في السياقات السياسية، لأنّها تحتمي بالدرع الأمريكي، وهذا مكانه ليس محكمة العدل الدولية، ولكن مكانه مجلس الأمن وهذا ما يُفسر غياب إسرائيل عن المحكمة وطلب الولايات وبريطانيا العودة بالقضية إلى مجلس الأمن».